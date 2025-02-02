بالصور.. محافظ أسيوط يفتتح مدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عديات

أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مدرسة الأمل للصم والبكم بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط، بتكلفة إجمالية بلغت 24.5 مليون جنيه؛ تم تصميم المدرسة وتنفيذها بواسطة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير قطاع التعليم من خلال إنشاء مدارس جديدة ورفع كفاءة وإعادة تأهيل المدارس القائمة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

حضر الافتتاح محمد إبراهيم الدسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، والمهندس محمد صلاح، رئيس القطاع التنفيذي بالهيئة، والمهندس أحمد أشرف، المهندس المشرف على المشروع، ومحمود نجار، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة القوصية، وقدري حسين، مدير إدارة منفلوط التعليمية، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

بعد إزاحة الستار، تفقد المحافظ ومرافقوه الفصول الدراسية والمعامل المطورة وحجرات الأنشطة، بما في ذلك التربية الموسيقية، المطبخ، المغسلة، صالة الطعام، المكتبة، معامل الحاسب الآلي، ودورات المياه للبنين والبنات، كما شملت المدرسة دورين سكنيين للبنين والبنات، يحتويان على عنابر نوم، قاعات معيشة، وصالات مذاكرة.

استمع المحافظ إلى شرح من مدير عام هيئة الأبنية التعليمية حول مراحل تنفيذ المدرسة، التي أُنشئت على مساحة 2285 متر مربع، وتضم 14 فصلاً دراسياً بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وغرف الإدارة وحجرات الأنشطة، بتكلفة إجمالية بلغت 24.5 مليون جنيه.

أكد محافظ أسيوط على دعمه الكامل للعملية التعليمية بالمحافظة، مشيراً إلى أهمية التوسع في إنشاء مدارس جديدة أو إحلال وتجديد المدارس القائمة لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول الدراسية، مما يساهم في رفع المستوى المعيشي للفئات المستهدفة وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة، وقدم الشكر لوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، واللواء يسري عبد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، على جهودهما في تطوير القطاع التعليمي والمنشآت.

أوضح مصطفى عبد الفتاح، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أن أعمال الإنشاءات بالمدرسة تضمنت 14 فصلاً دراسياً بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة، فضلاً عن دورين سكنيين للبنين والبنات، وأشار إلى تطبيق كافة المعايير والمواصفات الفنية الحديثة أثناء مراحل الإنشاء، بما في ذلك تصميم ممرات لذوي القدرات الخاصة، دورات مياه مجهزة، خزانات مياه أعلى المباني، صناديق للحريق، وتركيب كشافات موفرة للطاقة. كما تم استبدال الزجاج العادي بزجاج غير قابل للكسر، لضمان أعلى معايير الجودة والأمان.