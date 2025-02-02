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بداية من بوابة الرسوم.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

07:07 ص الأحد 02 فبراير 2025

شبورة مائية على الطريق

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كتب- محمد فتحي:

أعلنت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، إغلاق الطريق الصحراوي، نتيجة تواجد شبورة كثيفة على الطريق، وحرصا منها على أرواح المواطنين.

وقالت المحافظة في منشور لها على صفحتها الرسمية "فيسبوك": "نظرًا لكثافة الشبورة المائية تم إغلاق الطريق الصحراوي الآن بداية من بوابة الرسوم بسبب كثافة الشبورة".

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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