بداية من بوابة الرسوم.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية
07:07 ص الأحد 02 فبراير 2025
كتب- محمد فتحي:
أعلنت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، إغلاق الطريق الصحراوي، نتيجة تواجد شبورة كثيفة على الطريق، وحرصا منها على أرواح المواطنين.
وقالت المحافظة في منشور لها على صفحتها الرسمية "فيسبوك": "نظرًا لكثافة الشبورة المائية تم إغلاق الطريق الصحراوي الآن بداية من بوابة الرسوم بسبب كثافة الشبورة".
وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.
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