بداية من بوابة الرسوم.. إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة المائية

كتب- محمد فتحي:

أعلنت محافظة الإسكندرية، قبل قليل، إغلاق الطريق الصحراوي، نتيجة تواجد شبورة كثيفة على الطريق، وحرصا منها على أرواح المواطنين.

وقالت المحافظة في منشور لها على صفحتها الرسمية "فيسبوك": "نظرًا لكثافة الشبورة المائية تم إغلاق الطريق الصحراوي الآن بداية من بوابة الرسوم بسبب كثافة الشبورة".

وأهابت المحافظة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة.