إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الجديدة

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل عند مدخل قرية نجع رويشد على طريق أسيوط الجديدة، ووجود مصابين.

انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة انقلاب السيارة وإصابة كل من: راشد محمد راشد (33 عامًا)، عميره محمد حسن (25 عامًا)، مصطفى ناجي محمد (22 عامًا)، أحمد سيد أحمد (22 عامًا)، وإسلام جابر حسن (22 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.