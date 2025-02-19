مكافأة شهر.. "صحة الشرقية" تعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات لتعزيز خدماتها

الشرقية -ياسمين عزت:

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتور محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات الفنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة آليات تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بوحدات الرعاية الصحية الأولية.

تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز تدريب الفرق الطبية بوحدات الرعاية الصحية الأولية على خدمات مبادرة "قلبك أمانة" لرفع كفاءتهم في التعامل مع مرضى القلب.

وخلال الاجتماع تم التنبيه على الفرق الإشرافية بالمتابعة المستمرة لوحدات التطوير، ومراجعة آليات التسجيل بالملفات الطبية وسجلات الإحالة، مع التأكيد على ضرورة التدريب المستمر لهيئة التمريض على استيفاء البيانات لضمان دقة التوثيق الطبي.

كما تم التأكيد على التوسع في فتح ملفات طب الأسرة بجميع الوحدات، وزيادة الدعاية لخدمات العلاج على نفقة الدولة والتي تتم في 5 وحدات صحية بالمحافظة كمرحلة أولى، وتشمل صان الحجر القبلية، منشأة أبو عمر، العزيزية بمنيا القمح، الحي الأول بالعاشر من رمضان، وبني صريد بفاقوس، لضمان وصول الخدمات العلاجية للمستحقين.

وأكد الدكتور هاني جميعة، على تكثيف التوعية والتثقيف الصحي وعمل الدعاية بخدمة الأخصائي المسائي بوحدات التطوير، بهدف تعزيز الاستفادة من الخدمات التخصصية المتاحة، مع زيادة خدمات التدخلات في عيادات طب الأسنان مثل الحشو وكحت الجير وغيرها، لضمان تقديم خدمة متكاملة للمرضى، كما تم مناقشة إمكانية زيادة عدد عيادات السمنة، وإجراء إحصائية دقيقة لقياس مدى الحاجة إلى تلك العيادات.

وفي ختام الاجتماع، أشاد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ومدير الإدارة المركزية للرعاية المتكاملة، بجهود الفرق الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، مؤكدين أن الوزارة مستمرة في دعم الوحدات الصحية لتحقيق أعلى مستويات الجودة، وضرورة تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ خطط التطوير، والتوجيه بصرف مكافأة شهر لفريق وحدة جزيرة السعادة، تقديراً لجهودهم المتميزة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.