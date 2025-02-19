في مهرجان أسوان للفنون.. رقصات الصين وكولومبيا تمتزج بالفلكلور المصري - صور

أسوان - إيهاب عمران:

تواصلت فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثانية عشرة، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، تزامنًا مع الاحتفال بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل، ويستمر حتى 22 فبراير الحالي.

يقام المهرجان بمشاركة 26 فرقة فنون شعبية منها 14 فرقة أجنبية، و12 فرقة مصرية، وبحضور الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، استقبل مسرح فوزي فوزي عروضًا فنية متنوعة لفرقتي وردة الجزائرية، والشرقية للفنون الشعبية التي قدمت رقصاتها المعبرة عن التراث الفلاحي منها "الحواية، العصا، التحميلة" بقيادة أحمد واصف، بينما قدمت فرقة "وردة الجزائر" للمدرب أحمد بن قاد، رقصات "الغلاوي، النهاري".

وشهد قصر ثقافة الرديسية عروضًا فنية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمدينة، جمعت بين الفن النوبي والكولومبي، إذ قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، وتدريب مدحت محرم، رقصات تراث الجنوب المميز منها "الأراجيد، الكف الجعفري، النجرشاد"، بينما قدمت فرقة Tundacion compania Artistick Manglares، الكولومبية مجموعة من الاستعراضات منها Bambu، cumbia، currvlao، على آلات الجيتار، والدرامز، واختتمت بعرض فني لفرقة حلايب التلقائية برقصات "الهوسيت، البيبوب".

وعلى مسرح حديقة الشيراتون أقيمت عروض فنية لدول سلوفاكيا، وسريلانكا، والصين، حيث قدمت فرقة "urpin" السلوفاكية عددًا من الرقصات المتنوعة، وقدمت فرقة Geethanjalee Dance Academy السريلانكية عدة رقصات، ومن أشهر رقصاتها Kandyan Dancing، إلى جانب عرض فني لفرقة الصين والتي جذبت أنظار حضور الحديقة.

وبقصر ثقافة كركر قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية، بقيادة حسن عبدالمنعم، استعراضات غنائية راقصة منها "الترحيب، السامر" بجانب فقرة غنائية للمطرب سلومة عبد الله، وقدمت فرقة "boles" الصربية أشهر الرقصات والعروض للتراث الشعبي.

واستمرارا للعروض الفنية، استقبل قصر ثقافة دراو عرضًا فنيًا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، بقيادة محمود محيي، بتابلوهات للتراث الصعيدى منها "التحميلة، الغزل، التنورة"، أعقبه عرض فني لفرقة International Alliance for Art and Culture الهندية، وقدمت أشهر الرقصات منها Bhongra، وDondiya.

وفي مسرح قصر كوم أمبو استعرضت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية بقيادة محمد عبد الله، عدد من الرقصات منها "المقرونة، الخزام"، بجانب فاصل غنائى للفنان حسن ناجي، تلاه عرض فني لفرقة "vepan" التشيكية وقدمت عدة رقصات متنوعة.