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لرفضها تعاطيه المخدرات.. القبض على المتهم بقتل زوجته في الفيوم

09:39 م الأربعاء 19 فبراير 2025

قبض -ارشيفية

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الفيوم- حسين فتحى:

ألقت أجهزة الأمن بالفيوم، اليوم الأربعاء، القبض على المتهم بطعن زوجته بـ"سكين" وسط أبنائهما الصغار، بسبب مطالبتها له بعدم تعاطي المواد المخدرة.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بقيام شخص يدعى "علي. ق" 30 عامًا، مقيم بمنطقة الشيخ شفا بمدينة الفيوم، بطعن زوجته "ح. م" 25 عامًا، ربة منزل، عدة طعنات ببطنها وصدرها وساقها الأيسر.

جرى نقل الزوجة إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام، وكشفت تحريات العقيد أحمد الهاين، مفتش مباحث قسمي الفيوم أول وثان، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن خلافًا نشب بين الزوج وزوجته، بسبب إهمال الزوج نفقات أطفاله وتعاطيه مادة الإستروكس المخدر بشكل دائم، وعندما طلبت منه زوجته عدم تعاطي المواد المخدرة، أحضر سكينًا وسدد لها عدة طعنات، توفيت على إثرها بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى.

تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم.

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