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المشدد 3 سنوات لمدرب كرة قدم هتك عرض طفلين في الإسكندرية

08:29 م الأربعاء 19 فبراير 2025

محكمة جنايات الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مدرب كرة قدم، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بهتك عرض طفلين شقيقين أثناء تدريبهما، بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو عبد المطلب مرسي، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وأمين سر وليد محمد محب.

ترجع وقائع القضية رقم 19688 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط القسم بورود بلاغ من ربة منزل تتهم مدرب بهتك عرض طفليها.

كشفت التحريات وأقوال المجني عليها، أن المتهم "أ.ف.غ" مدرب كرة قدم هتك عرض الطفلين أحدهما يبلغ من العمر "10 أعوام"، وشقيقه "12 عامًا" بأن تحسس أجزاءً حساسة بجسدهما أثناء تدريبهما كرة قدم.

ألقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.

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