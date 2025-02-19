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السيطرة على حريق في معرض أجهزة كهربائية بالمحلة الكبرى

08:21 م الأربعاء 19 فبراير 2025

حريق في معرض أجهزة كهربائية بالمحلة الكبرى

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الغربية- مروة شاهين:

شب حريق هائل داخل معرض أجهزة كهربائية، بمنطقة السبع بنات التابعة لحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل معرض أجهزة كهربائية، بمنطقة السبع بنات.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية نشوب حريق داخل معرض أجهزة كهربائية بمنطقة السبع بنات، وتم السيطرة عليه، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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السيطرة على حريق حريق في معرض أجهزة كهربائية مديرية أمن الغربية
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