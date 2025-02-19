"تعليم أسوان" تُطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي حول "البكالوريا المصرية"- صور

أسوان - إيهاب عمران:

نظمت إدارة إدفو التعليمية، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا للنقاش حول مقترح البكالوريا كبديل للثانوية العامة بنظامها الحالي، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم، والقيادات التعليمية بالإدارة وأعضاء مجلس الأمناء، وعدد كبير من مديرى المدارس، والمعلمين، والطلاب من المرحلة الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى عدد من أولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية.

وقال محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن مقترح البكالوريا يأتي ضمن اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم ليواكب أحدث النظم العالمية، في إطار الجمهورية الجديدة بما يراعي طبيعة ثقافتنا والتخلص من سلبيات النظام القديم للثانوية العامة الذي أصبح " كابوس" يؤرق الأسر المصرية من خلال إتاحة الفرصة أمام الطالب لدخول الامتحان أكثر من مرة لتحسين مجموعه.

وأضاف أن المقترح لا زال في طور الإعداد والوزارة منفتحة على جميع الآراء وهو الهدف الأساسي من انعقاد تلك اللقاءات المجتمعية بكافة الأطياف، مؤكدًا أن كافة المقترحات والتعديلات والتوصيات تؤخذ في الاعتبار للوصول لرؤية متكاملة تحقق الحد الأقصى من التوافق المجتمعي.

واستمع وكيل الوزارة للعرض الذي قدمه مدير الادارة مصحوبًا بفيديو توضيحي حول مقترح نظام البكالوريا الجديد، والتعرف على فلسفته ومنطلقاته الفكرية والتي تعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بدلًا من الحفظ والتلقين، والتعليم متعدد التخصصات، وكذلك المسارات الأربعة التي يختار الطالب من بينها ليحدد مصيره بنفسه منذ البداية وهي (الطب وعلوم الحياة - الهندسة وعلوم الحاسب - الأعمال - الآداب والفنون) بجانب إدخال مجالات جديدة كالذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وقدم فريق المناظرات بالمدرسة مناظرة حول "نظام الثانوية العامة بشكلها القديم أم نظام البكالوريا الجديد" واستعرضوا خلالها مميزات وعيوب كل نظام وتم توزيع منشورات للحضور لشرح مفهوم البكالوريا بشكل مبسط.

كما تم فتح باب النقاش للحضور، حيث أشاد البعض بتخفيف المواد الدراسية وتقليل الأعباء على الطلاب وأولياء الأمور من خلال تقليص المواد والحد من الدروس الخصوصية، وكذلك الاهتمام بالتربية الدينية وإدخالها ضمن المجموع الكلي في المرحلة التمهيدية بالصف الأول الثانوي والمرحلة الرئيسية بالصف الثالث الثانوي وكذلك التاريخ المصري لترسيخ الهوية الوطنية وإرساء قيم الولاء والانتماء للوطن.

وأبدت إحدى المشاركات بالحوار تخوفها من التغيرات المتلاحقة وتأثيرها على الطلاب، موضحة أن الأسر المصرية متخوفة من التغيير لنظام البكالوريا، وضرورة أن يتوازى معه التطوير بكافة المراحل حتى المستوى الجامعي.

وفي نهاية اللقاء، قدّم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع الحضور، على حسن المشاركة، وأشار إلى عقد المزيد من النقاشات لإثراء الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا، متمنيًا للجميع التوفيق.