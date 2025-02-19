11 صورة توثق إزالة مخلفات حفل الأهلي بمعبد حتشبسوت في الأقصر

الأقصر - محمد محروس

ينشر "مصراوي" صورًا تظهر انتهاء أعمال إزالة مخلفات حفل النادي الأهلي، الذي أُقيم في معبد حتشبسوت بالبر الغربي في الأقصر، بمناسبة وصول النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية إلى مصر.

وكانت صورًا متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد أثارت جدلًا واسعًا، حيث أظهرت بقايا تجهيزات الحفل في محيط المعبد، ما دفع البعض لاعتبار ذلك إساءة للموقع الأثري وسمعة السياحة المصرية، خاصة بعد مرور أكثر من أربعة أيام على الحدث.

من جانبه، أكد مصدر بمنطقة آثار الأقصر، فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم الانتهاء من إزالة المخلفات بالكامل، مشيرًا إلى أن تجهيزات الحفل كانت ضخمة واستغرقت عدة أسابيع، فيما استمرت أعمال الإزالة لعدة أيام.

وأوضح المصدر أن الصور المتداولة تعود لليومين التاليين للحفل، وليس لليوم أو الأمس، مؤكدًا أن المعبد أصبح نظيفًا تمامًا ويستقبل زواره بصورة طبيعية.

وحتى الآن لم تصدر وزارة السياحة والآثار أو النادي الأهلي تعليقًا رسميًا بشأن هذه الانتقادات.