بسبب "الإستروكس".. يقتل زوجته بعدة طعنات في الفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة داخل قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم، على خلفية تعدي زوجها عليها ببعدة طعنات في انحاء متفرقة بالجسد.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد فؤاد، مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بقيام شخص يدعى "علي. ق" 30 عامًا، مقيم بمنطقة الشيخ شفا بمدينة الفيوم، بطعن زوجته "ح. م" 25 عامًا، ربة منزل، عدة طعنات ببطنها وصدرها وساقها الأيسر.

جرى نقل الزوجة إلى قسم الاستقبال بمستشفى الفيوم العام، وكشفت تحريات العقيد أحمد الهاين، مفتش مباحث قسمي الفيوم أول وثان، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن خلافًا نشب بين الزوج وزوجته، بسبب إهمال الزوج نفقات أطفاله وتعاطيه مادة الإستروكس المخدر بشكل دائم، وعندما طلبت منه زوجته عدم تعاطي المواد المخدرة، أحضر سكينًا وسدد لها عدة طعنات، توفيت على إثرها بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى.

أخطرت نيابة بندر الفيوم والتي تتولى التحقيق.