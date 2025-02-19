السجن المؤبد لفلاح اغتصب زوجة ابنه بالإكراه في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لفلاح لاغتصابه زوجة نجله تحت تهديد السلاح، مما أدى إلى حملها سفاحًا ووالتخلص من حياتها بتناول أقراص "الغلال" في قرية الحمام بمركز أبنوب.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد، الرئيس بالمحكمة، وأحمد عصمت الزيني، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام، وأحمد عبد العال.

تعود وقائع القضية رقم 21937 لسنة 2024 جنايات أبنوب إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة أبنوب من "ن. س" 27 عامًا، تتهم فيه "علي. غ" 56 عامًا، باغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج تحت تهديد السلاح أثناء غياب زوجها المسجون منذ فبراير 2023، وأكدت التحريات صحة أقوال المجني عليها، حيث استغل المتهم غياب نجله وصعد إلى شقتها بالطابق العلوي واغتصبها، مما أدى إلى حملها سفاحًا.

وأشارت التحريات إلى أن المجني عليها تناولت أقراص "سوس الغلال" مما أدى إلى وفاتها.