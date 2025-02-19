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"العربية اتفرمت".. مصرع طفل وإصابة والده في اصطدام قطار بسيارة بالبحيرة - صور

07:11 م الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ادث اصطدام قطار بسيارة ربع نقل
  • عرض 4 صورة
    ادث اصطدام قطار بسيارة ربع نقل
  • عرض 4 صورة
    ادث اصطدام قطار بسيارة ربع نقل
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البحيرة - أحمد نصرة:

لقي طفل مصرعه وأصيب والده، اليوم الأربعاء، في حادث اصطدام قطار بسيارة ربع نقل، بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة أبو المطامير بلاغًا بحادث اصطدام قطار بسيارة، عند المزلقان المؤدي إلى قرية السلام، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة شخص يدعى حمدي الصعيدي، ووفاة ابنه.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبو المطامير، وإيداع الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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اصطدام قطار بسيارة ربع نقل مركز أبو المطامير حادث اصطدام قطار بسيارة مصرع طفل وإصابة والده
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