بالصور- محافظ المنيا يشهد إطلاق قافلة لبيع السلع ويفتتح معرض "أهلا رمضان" بصفط الخمار

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، إطلاق قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرية صفط الخمار، كما افتتح معرض "أهلا رمضان" بمركز المنيا، وسط إقبال كثيف من الأهالي، ضمن المبادرة الرئاسية “بداية” لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء كدواني أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة هذه المعارض بجميع الأحياء والقرى والمراكز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف توفير السلع الغذائية والرمضانية طوال الشهر الكريم بأسعار مناسبة، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أقسام المعرض، وأجرى حوارًا مع العارضين والمواطنين للاطمئنان على توافر السلع الأساسية، والخضروات، واللحوم البلدية والمجمدة، وتتجاوز نسبة التخفيضات 30%. كما شدد على المراقبة المستمرة لجودة المعروضات وضمان الالتزام بالأسعار المعلنة، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة ويسر، ووجه وكيل وزارة التموين بافتتاح معارض "أهلا رمضان" بجميع مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول السلع الغذائية إلى كافة المواطنين، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وحرص المحافظ على توزيع سلع غذائية ولحوم بالمجان على عدد من السيدات الأولى بالرعاية، واستمع إلى ملاحظات المواطنين ومطالبهم بشأن توافر السلع ومستوى الأسعار، كما استجاب لمطالب عدد من الحالات الإنسانية، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الإعانات العاجلة والمساعدات اللازمة لهم.

وخلال تفقده القافلة المتنقلة لبيع السلع الغذائية واللحوم، أوضح المحافظ أن القافلة توفر مواد غذائية متنوعة، ولحوم، وبيض المائدة بأسعار مخفضة تتجاوز الـ 30%، بالتعاون مع مديرية التموين، في إطار الجهود المبذولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً استمرار إطلاق القوافل الغذائية بجميع قرى المحافظة، مع توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشددًا على مواصلة ضخ كميات إضافية من السلع الاستراتيجية لمواجهة أي زيادة في الطلب.

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الأجهزة المعنية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة، وبأسعار تنافسية ودعم المواطنين وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم.

وعلى هامش جولته، تفقد اللواء كدواني، مكتب بريد قرية صفط الخمار، للاطمئنان على مستوى الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين، والتأكد من تيسير الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات، واستمع المحافظ إلى شرح حول الخدمات التي يوفرها المكتب، مشددًا على أهمية تقديم الخدمات بكفاءة لتلبية احتياجات الأهالي، وخلال الزيارة، التقى المحافظ بعدد من مواطني قرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا ، واستمع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، موجهًا بسرعة الاستجابة لمطالبهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.