"نار قلبي تتقد".. لماذا تخلص الشاب مصطفى من حياته في بث مباشر بالدقهلية؟

الدقهلية- رامي محمود:

منشورات متتالية كتبها شاب يبلغ من العمر 29 عاما، عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يناجي ربه بفك الكرب، وتعليقات إيجابية من أقاربه وزملائه، إلا أن تعليق أحدهم تضمن نصيحة شيطانية دفعت الشاب إلى إنهاء حياته بتناول حبة سامة تستخدم فى حفظ الغلال وظهوره في بث مباشر يعلن فيه إقدامه على تلك الخطوة.

حالة من الحزن انتابت أهالي قرية برمبال القديمة بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وسط تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا بعد ورود نبأ وفاة "مصطفى.م"، والذي يشهد له الجميع بدماثة الخلق، وسط تساؤلات عن أسباب إقدامه على خطوة تخلصه من حياته وما مر به من ظروف نفسيه، مرورا بتعليق أحد أصدقائه المقربين والذي كان يدعو له الشاب لحضور زفافه طالبة فيه بأن يتناول حبة الغلة السامة حتى يطفئ نار قلبه.

يقول أحد جيران الشاب من أهالي القرية رفض ذكر اسمه لمصراوي، إن مصطفى كان يمر بظروف نفسية قاسية خلال الآونة الأخيرة وذلك بعد وفاة والده والذي كانت تربطه به حالة حب بشكل كبير، فضلا عن تراكم ديونه التي وصلت لـ11 ألف جنيه دون أن يجد سبيلا لحلها.

وأضاف أن مصطفى كان يدون في الأشهر الأخيرة منشورات فيها مناجاة ودعاء بفك كربه لكن لا أحد كان يعلم ما به، مثل "نار قلبي تتقد.. فك يارب العقد"، فالبعض اعتقد أنه يمر بأزمة نفسية فقط نتيجة فقدان والده، إلا أن المقربين منه كانوا يعلمون ما يمر به فى ظل تراكم مديونية وعجزه عن سدادها.

وانهالت التعليقات والمنشورات التي تطالب بمعاقبة صديقه الذي كتب تعليق على أحد منشورات مصطفى ينصحه بتناول حبة الغلة السامة، حيث قال فى التعليق: "خد حباية غلة وطفي نار قلبك"، وسط مطالب باستدعائه أمام النيابة العامة لاتهامه بالتحريض على إنهاء حياته.

كان مستشفى المنصورة الدولي، استقبل جثمان الشاب مصطفى محمد، لإجراء الصفة التشريحية من قبل الأطباء الشرعيين بناء على قرار النيابة العامة.

ووصل المتوفى إلى مستشفى منية النصر خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مصابا بحالة قئ وإعياء "ادعاء تناول حبة سامة تستخدم فى حفظ الغلال"، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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