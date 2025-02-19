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مخالفات جسيمة.. إحالة مدير مجمع مدارس في بورسعيد للتحقيق - صور

04:19 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أحال طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، مدير مجمع شهداء بورسعيد بقرية المناصرة التابعة لإدارة شمال التعليمية، للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالإدارة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، إلى أن مدير مديرية التربية والتعليم رصد خلال زيارته المفاجئة للمجمع، وجود مخالفات جسيمة مما يخل ويؤثر سلبا على العملية التعليمية بالمدرسة، فقرر إحالة مدير المجمع ومسئول الأمن إلى التحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالإدارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده.

ويضم المجمع 755 طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية، منهم 425 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية، و270 طالبة بالمرحلة الإعدادية، و60 طالبة بالمرحلة الثانوية.

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مدير مديرية التربية والتعليم إحالة مدير مجمع مدارس للتحقيق بورسعيد
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