محافظ الإسماعيلية يتفقد مجمع السباحة بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تفقد اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، مجمع حمامات السباحة بمركز التنمية الشبابية بالقنطرة غرب، لمتابعة سير العمل بالمشروع والوقوف على تطورات الإنشاءات به، وذلك بحضور اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري بالمحافظة، والنائب محمد طلبة، عضو مجلس النواب، والدكتور إيهاب صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، والمهندس محمد عيد، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويضم المجمع حمام سباحة نصف أوليمبي مقام على مساحة 2500 متر مربع، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى عدد 84 محلًا تجاريًا تحت الإنشاء تم طرحها للاستثمار، إلى جانب ملعب خماسي، ملعب قانوني، صالة منازلات، كافتيريا، ملاهي أطفال، وقاعتي أفراح تم تخصيصهما للاستثمار أيضًا، بهدف تحقيق أقصى استفادة من مرافق المركز ودعم الأنشطة الرياضية والترفيهية للشباب.

وخلال جولته، أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور القطاع الخاص في دعم المشروعات الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى أنه يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ العديد من المشروعات التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، لما يملكه من خبرات واسعة في الإدارة والاستثمار، مما يسهم في خلق بيئة مثالية للعمل وتوفير فرص تنموية للشباب. كما شدد على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار المحافظ إلى أن الرياضة أصبحت صناعة عالمية لها تأثير اقتصادي واجتماعي كبير، موضحًا أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع الشباب والرياضة من خلال التوسع في إنشاء وتطوير المراكز الرياضية والشبابية، إيمانًا منها بأهمية توفير بيئة محفزة للشباب، تتيح لهم الفرصة لممارسة الرياضة، وتعزز من قدراتهم الفكرية والثقافية، وتسهم في توجيه طاقاتهم نحو البناء والتنمية.