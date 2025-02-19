الإعدام لتاجر سيارات غدر بصديقه وقتله في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

قضت محكمة جنايات دمنهور، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لتاجر سيارات، قتل صديقه بغرض السرقة في مركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة.



ترجع أحداث الواقعة إلى بلاغ مركز كفر الدوار، بالعثور على جثة "محمد .ر.ش"، تاجر سيارات، بها إصابات وجروح بالوجه والعنق، وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "محمود ا.ا"، تاجر سيارات، 44 عاما، صديق المجنى عليه، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم.



بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه تحريات إدارة البحث الجنائي اعترف أنه تربطه بالمجنى عليه علاقة صداقة وأنه دائم السهر عنده في المنزل، ويعرف جميع التفاصيل الخاصة به، وكذلك وقت إقامته بمفرده داخل منزله، ونظرًا لمروره بضائقة مالية عقد العزم والنية على التخلص من المجنى عليه والحصول على الأموال الخاصة به.



وأضاف أنه عندما تأكد من إقامة المجنى عليه بمفرده، ذهب إليه، وتعدى عليه بآلة حادة حتى تأكد من وفاته، وتحصل على الأموال التي كانت بحوزته وفر هاربًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.