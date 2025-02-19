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توقف حركة المرور على الطريق الزراعي بالقليوبية بسبب حادث تصادم

03:43 م الأربعاء 19 فبراير 2025

سيارة اسعاف

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

توقفت حركة المرور بالطريق الزراعي أعلى كوبري طوخ، في محافظة القليوبية، اتجاه مدينة شبرا الخيمة، نتيجة حادث تصادم سيارتين.

نتج عن الحادث إصابة شخص، وجرى نقله إلى مستشفى قها لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بوقوع حادث تصادم سيارتين أعلى كوبري طوخ اتجاه القاهرة الطريق الزراعي.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وجرى الدفع بسيارات إسعاف للتعامل مع الحالات وأسفر الحادث عن إصابة شخص، وجار رفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

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حادث تصادم توقف حركة المرور الطريق الزراعي بالقليوبية
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