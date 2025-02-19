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تحليل مخدرات.. قرار من النيابة بشأن السائقين المتسببين في حادث مصرع مستشاري محافظ جنوب سيناء

03:42 م الأربعاء 19 فبراير 2025
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    اللواء طلعت العناني
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    وإبراهيم على محمد رضوان
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أحالت جهات التحقيق بمدينة نويبع، سائق النقل المتهم في حادث مصرع مستشاري محافظ جنوب سيناء، وسائق المحافظة إلى مستشفى الفيروز للتأمين الصحي بطور سيناء، لإجراء تحاليل المخدرات للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه .

وتلقت أجهزة الأمن بجنوب سيناء أمس، بلاغًا بمصرع كلًا من اللواء طلعت العناني، مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلي الاعظم بسانت كاترين ورئيس مدينة سانت كاترين الأسبق، والعميد عماد العنان، مستشار المحافظ للجودة والمتابعة، وإبراهيم علي محمد رضوان، سائق سيارة المحافظة، عندما كانوا في طريقهم من دير سانت كاترين بمنطقة النبي صالح، واصطدمت بالسيارة الشيروكي التابعة لمجلس مدينة سانت كاترين، والتي كانوا بداخلها مع سيارة نقل تحمل حجارة، وأدت قوة التصادم إلى احتراق مقدمة السيارة الشيروكي.

وجرى نقل الضحايا إلى مستشفى سانت كاترين، بعد أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة في موقع الحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وبعد التحقيق وعمل المعاينة التصويرية للحادث، صرحت جهات التحقيق بدفن الجثامين الثلاثة، وقرر محافظ جنوب سيناء تخصيص 3 سيارات إسعاف مجانًا لنقل الجثامين إلى مثواهم الأخير بمحافظتهم.

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اللواء طلعت العناني جنوب سيناء حادث مصرع مستشاري
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