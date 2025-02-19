رئيس وزراء كرواتيا: نرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة ونؤيد الموقف المصري

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد أندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا، رفض بلاده للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة؛ مؤكدا تأييد الموقف المصري الرافض للتهجير.

وقال رئيس الوزراء الكرواتي إن أي دعوة للتهجير القسري للسكان غير مقبولة وتتنافى مع القانون الدولي، مشيرًا إلى أن كرواتيا تفهم التكلفة البشرية للتهجير بعد أن شهدتها مباشرة خلال حرب الاستقلال في التسعينيات، وكذلك من خلال أحداث البوسنة والهرسك.

وأشار بلينكوفيتش إلى ترحيب بلاده بوقف إطلاق النار في غزة، داعيًا إلى مزيد من المفاوضات للتقدم نحو المرحلتين الثانية والثالثة من الاتفاقية. وأكد أن السلام الدائم لا يمكن تحقيقه من خلال المرحلة الأولى فقط، بل يجب أن يتبعها نهج منظم وشامل.

وأضاف بلينكوفيتش أن حل الدولتين المتفاوض عليه يبقى المسار الوحيد القابل للتطبيق لضمان السلام لجميع الفلسطينيين. وأكد أن كرواتيا تدعم بنشاط هذا الهدف من خلال مشاركتها في التحالف العالمي لتنفيذ مبادرة حل الدولتين.

وشدد بلينكوفيتش على أن كرواتيا تظل ملتزمة بحلول دبلوماسية تعزز الاستقرار والازدهار طويل الأمد في الشرق الأوسط، مع الاعتراف بأن السلام في المنطقة ضروري للأمن العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "البحر الأبيض المتوسط: تراثنا المشترك ومستقبلنا المشترك"، التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بمركز المؤتمرات اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.