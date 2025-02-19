بالصور- انهيار منزل مكون من 4 طوابق في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

انهار منزل مكون من 4 طوابق، اليوم الأربعاء، في قرية بني شقير بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوقوع الحادث، وذلك بناءً على بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، حيث تبين من المعاينة انهيار المنزل المبني بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت بجوار مكتب البريد؛ لم تسجل أي خسائر بشرية، وتم إخطار شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.