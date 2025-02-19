محافظ المنوفية يلتقى 60 حالة إنسانية ويسلم مساعدات مالية وعينية

المنوفية- أحمد الباهي:

سلّم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، وللمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوع مساعدات مالية وعينية ومواد غذائية ولحوم وبطاطين وكوتشيات لـ 60 حالة من الحالات الإنسانية من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة إجمالية ما يقرب من نصف مليون جنيه لمساعدتهم على تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية وتزامناً مع قرب حلول شهر رمضان تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، اللواء عبد الله الديب السكرتير العام المساعد، مديري مديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والعمل ومدير جمعية الأورمان وممثل عن التموين.

وأكد محافظ المنوفية على أن مثل هذه اللقاءات تأتى في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المظلة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للأسر والفئات الأكثر احتياجا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، وخلال لقائه بالحالات الإنسانية قدم المحافظ تهانيه القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، كما أكد حرصه التام على التواصل الدائم والفعال والاستجابة لمطالبهم واحتياجاتهم خاصة الحالات التي تحتاج إلى تدخلات طبية عاجلة.

وأجرى محافظ المنوفية حوارًا مفتوحًا مع الحالات للاستماع إلى مطالبهم وفى استجابة فورية، وكلف محافظ المنوفية وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن تحويل 16 حالة مرضية بمستشفيات التعليمي وأشمون ومنوف ورمد والجراحات التخصصية بشبين الكوم لإجراء الفحوصات الطبية لهم، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 10 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 20 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع 10 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية، وفى إطار التنسيق الدائم بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني وجه المحافظ جمعية الأورمان بتوفير مصدر دخل دائم لعدد من الحالات.