"كانت قاعدة على البلكونة".. سقوط طالبة من الطابق الثالث بالمدينة الجامعية في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيبت طالبة بالفرقة الثانية بكلية تربية طفولة بجامعة سوهاج، عقب سقوطها من شرفة الطابق الثالث، بالمدينة الجامعية بمدينة سوهاج الجديدة.

من جهته اطمئن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، على الحالة الصحية للطالبة "ر. خ" عقب نقلها لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للطالبة، واطلع على تقرير حالتها الصحية، مؤكدًا أنها بحالة جيدة، وكلف مسئولى المستشفى بالمتابعة المستمرة لحالتها الصحية، حتى تماثلها للشفاء وخروجها من المستشفى.

فيما أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب أن الطالبة المذكورة تعاني من بعض الكسور والكدمات المتفرقة من الجسد، مشيرًا إلى أن الطالبة اختل توازنها أثناء جلوسها على الشرفة الخاصة بغرفتها بالسكن الجامعي، ما نتج عنه سقوطها على الأرض وحدوث إصابتها.