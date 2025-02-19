"من ألف مبروك إلى إنا لله وإنا إليه راجعون".. قصة شاب أنهى حياته في بث مباشر بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

في قرية صغيرة تطل على ضفاف النيل، حيث الحياة تبدو هادئة والوجوه مألوفة، كان مصطفى شابًا في التاسعة والعشرين من عمره، يحمل بين طيات قلبه أحلامًا بسيطة وأحزانًا عميقة، لم يكن يعلم أن كلمات صديق قد تعجل بيوم رحيله.

كانت الأزمة النفسية التي مر بها كالغيمة السوداء التي حجبت عنه نور الأمل، حتى جاءت تلك النصيحة القاتلة عبر شاشة صغيرة، لتضع نهاية مأساوية لقصة بدأت بفرح وانتهت بدموع. هذه هي قصة مصطفى، الشاب الذي قرر إنهاء حياته في بث مباشر على "فيسبوك".

"خد حباية غلة وطفي نار قلبك".. كلمات قلبت حياة الشاب "مصطفى"، إلى مأساة بعد أن قرر إنهاء حياته بتناول حبتين من حبوب الغلة السامة، وكان الشاب قد أعلن عن نيته في الانتحار عبر بث مباشر على صفحته الشخصية، كاشفًا عن معاناته من أزمة نفسية مر بها خلال الفترة الأخيرة.

وبعد انتشار الخبر، اجتاحت موجة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد اكتشاف التعليق الذي كتبه صديقه، والذي اعتبره الكثيرون تحريضًا على الانتحار.

وتكشف تفاصيل العلاقة بين الشاب وصديقه عن مفارقة مؤلمة، حيث نشر المتوفى قبل عام تقريبًا منشورًا يدعو فيه أصدقاءه لحضور حفل زفاف صديقه صاحب التعليق المثير، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما والدوافع النفسية التي دفعت الشاب للاستجابة لتلك النصيحة القاتلة، التي حولت القصة من دعوة فرح بدأت "بألف مبروك" وانتهت بمأساة ختمت بـ"إنا لله وإنا إليه راجعون".

من جانبها، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوصول الشاب إلى المستشفى في حالة إعياء وقيء، حيث توفي لاحقًا. وأكدت التحقيقات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، أن الشاب تناول حبوب الغلة السامة نتيجة أزمته النفسية.

وفي أعقاب الحادث، طالب العديد من رواد مواقع التواصل بمحاسبة صديق المتوفى، معتبرين أن تعليقه كان بمثابة تحريض على الانتحار، ودعوا إلى تقديمه للنيابة العامة لمحاكمته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضي النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي ، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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