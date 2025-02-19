وكيل صحة الشرقية: دعم مشروع الغسيل البريتوني لتحسين حياة مرضى الفشل الكلوي

الشرقية - ياسمين عزت:

عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع مدير الشركة الإقليمية الموردة لمستلزمات ومحاليل نظام الغسيل البريتوني المغلق Modern PD، وذلك خلال ورشة عمل بالقاهرة في حضور مديرة إدارة الكلى بالمديرية، ناقش فيه الجانبان سبل تطوير ودعم المشروع والذي يعد حلم تسعى مديرية الشئون الصحية بالشرقية إلى تحقيقه لضمان استدامته وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة للمرضى.

وأكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، على مديرة إدارة الكلى بالمديرية بأهمية توسيع نطاق الغسيل البريتوني كخيار علاجي مستدام وأكثر أماناً وفاعلية مما يسهم في تحسين جودة حياة مرضى الفشل الكلوي المزمن الصحية والاجتماعية.

وفي هذا السياق تناول الاجتماع مناقشات موسعة حول رفع معدلات الاستمرار وزيادة أعداد المرضى المستفيدين من الغسيل البريتوني، باعتباره أحد أنماط الغسيل الكلوي المنزلي Home Dialysis، الذي يوفر جودة حياة أفضل للمرضى، ويسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية على الدولة.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية هذا النوع من الغسيل في الحفاظ على الوظائف المتبقية للكلى لفترة أطول، مما يساعد المرضى على التخلص من السموم الكبيرة الحجم، والحفاظ على توازن ضغط الدم ومستويات الأملاح، مما ينعكس إيجابياً على صحتهم العامة واستقرار حياتهم الاجتماعية والمهنية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يأتي أيضاً في إطار استراتيجية وزارة الصحة لتطوير خدمات أمراض الكلى، وتعزيز الاعتماد على الأنظمة العلاجية الحديثة والمستدامة التي تحقق أفضل النتائج للمرضى بأقل تكلفة على المدى الطويل.

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على إنشاء ثلاث عيادات متخصصة تهدف إلى توعية المرضى المكثفة قبل الوصول إلى مراحل القصور الكلوي المتقدمة (Stage 4)، وذلك لتقديم المشورة حول خيارات العلاج البديلة، بما في ذلك زراعة الكلى، والغسيل البريتوني، والغسيل الدموي، وذلك في خطوة عملية لدعم المشروع.

أشار إلى أنه سيتم تدريب فريق طبي متخصص لتقديم هذه المشورة والتثقيف الصحي، بما يضمن توجيه المرضى نحو الخيارات العلاجية الأنسب لحالتهم الصحية، وفي إطار تعزيز الكفاءة الطبية وتطوير المهارات الاحترافية، كما تم الاتفاق على استكمال التدريب المعتمد من الجمعية الأوروبية للعناصر المختارة من جراحي المناظير والأطباء والتمريض الذين يعملون مع حالات الغسيل البريتوني بالفعل، بهدف الارتقاء بالمستوى المهني لهذه الفرق، بما يضمن بناء أساس قوي لفريق عمل مؤهل لإدارة مشروع الغسيل البريتوني وفقاً لأعلى المعايير.