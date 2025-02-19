لوحات فنية تعكس ثقافات الشعوب.. فعاليات ثالث أيام مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون- صور

عودة الهدوء إلى العفادرة بعد القضاء على خط الصعيد وأعوانه السبعة- فيديو

أسوان - إيهاب عمران:

تتواصل فعاليات الدورة الثانية عشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، المقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفالا بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف.

وشهد اليوم الثالث من المهرجان، لوحات فنية تعكس ثقافات الشعوب، قدمت بعدد من المواقع الثقافية بالمحافظة، بمشاركة أشهر فرق الفنون الشعبية المصرية والأجنبية.

فعلى مسرح قصر ثقافة توشكى، وبحضور إيمان حمدي، مدير عام الإدارة العامة للمهرجانات، وعدد كبير من السياح وضيوف وأبناء المدينة، قدمت فرقة كنعان الفلسطينية بقيادة الدكتور سهيل دياب، عروضا فنية عبرت من خلالها عن صمود الشعب الفلسطيني، منها دمي فلسطيني، ويا جبل ما يهزك ريح، وسط تفاعل جماهيري كبير.

كما تألقت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح بتقديم رقصات مستوحاة من تراث المدينة الباسلة ومنها تابلوه "الصيادين" الشهير الذي يعكس حياة البحر.

هذا واستقبل نادي كهرباء صحاري، عروض كل من فرقة اليونان والتي شملت رقصات ذات طابع احتفالي بأزياء مزخرفة تعكس التراث الإغريقي.

وكذلك عروض فرقة AukstAiciai الليتوانية، وأشهرها رقصة "Blindo Polka"، المقدمة في الأعياد والاحتفالات الشعبية.

بالإضافة إلى رقصات الفلكلور السكندري، قدمتها فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة ياسر عثمان، ومنها "لموا الشباك، وزفة إسكندراني وعرب العامرية".

وتواصلت الفعاليات بقصر ثقافة حسن فخر الدين، بعروض التراث التونسي لفرقة أصحاب الوعد بقيادة بشير الأسود، تلاها صورة نابضة بالحياة نقلتها فرقة العريش، بقيادة سامح الكاشف، من خلال رقصات بدوية منها السامر والدبكة السيناوي.

واختتمت الفعاليات بعروض فنية لفرقة التنورة التراثية بقيادة المدرب محمد صلاح، أبهرت من خلالها الحضور سواء من خلال الحركات الدائرية للراقصين أو الأضواء التي تخطف الأنظار.

ويشهد اليوم الأربعاء استمرار العروض الفنية في 18 موقعا ثقافيا بالمحافظة، ويقام يوم 21 فبراير حفلين بمدينة أبو سمبل، احتفالا بليلة التعامد، الأول بمعبد أبي سمبل في الخامسة والنصف مساء، والثاني بمسرح سوق مدينة أبو سمبل في التاسعة مساء.

وتختتم الفعاليات بعروض فنية أمام المعبد صباح اليوم التالي، تزامنا مع تعامد الشمس على تمثال رمسيس الثاني.