"خد حباية غلة وطفي نار قلبك".. "نصيحة شيطانية" تنهي حياة شاب في الدقهلية

الدقهلية-رامي محمود:

أنهى شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، يُدعى مصطفى.م، من قرية برمبال القديمة بمركز منية النصر في محافظة الدقهلية، حياته بعد تناوله حبتين من حبوب الغلة السامة، وذلك بعد نصيحة شيطانية من أحد أصدقائه على منشور له عبر فيسبوك، حيث كتب له: "خد حباية غلة وطفي نار قلبك".

وكان الشاب قد أعلن عن نيته في إنهاء حياته عبر بث مباشر على صفحته الشخصية، حيث كشف عن معاناته من أزمة نفسية مر بها خلال الفترة الأخيرة، وبعد انتشار الخبر، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بغضب شديد، خاصة بعد اكتشافهم التعليق الذي كتبه صديقه، والذي اعتبروه دافعًا للشاب لتنفيذ الانتحار.

وظهرت تفاصيل أخرى تُظهر العلاقة الوثيقة بين الشاب وصديقه، حيث نشر المتوفى قبل عام تقريبًا منشورًا يدعو فيه أصدقاءه لحضور حفل زفاف صديقه صاحب التعليق المثير، ما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما والدوافع النفسية التي دفعت الشاب للاستجابة للتعليق.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بوصول الشاب إلى المستشفى في حالة إعياء وقيء، وتوفي لاحقًا، وأكدت التحقيقات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، بقيادة الرائد محمد صبح، رئيس المباحث، أن الشاب تناول حبوب الغلة السامة نتيجة أزمته النفسية.

وطالب العديد من رواد مواقع التواصل بمحاسبة صديق المتهم، معتبرين أن تعليقه كان بمثابة تحريض على الانتحار، ودعوا إلى تقديمه للنيابة العامة لمحاكمته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

وتعمل الدولة علي تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.