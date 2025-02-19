أشعل النيران في نفسه على باب البيت.. معلم ينهي حياته بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بسوهاج، غموض انتحار معلم بإشعال النيران في نفسه على باب مسكنه، بمدينة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بإشعال مواطن النيران في نفسه دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تبين قيام "مصطفى. ع" 62 عامًا معلم بالمعاش بسكب بنزين على نفسه، وإشعال النيران على السلم أمام باب الشقة "مسكنه"، ما أدى لمصرعه في الحال، متأثرًا بإصابته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وأفادت زوجته "منى. ح" 42 عامًا معلمة، ونجله "يحيى" 18 عامًا طالب بأنه مهتز نفسيًا ويتابع لدى أحد الأطباء، إلا أنه انقطع عن تناول جرعات الأدوية منذ فترة، ونفيا الشبهة الجنائية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال متخصصين.