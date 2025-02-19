مصدر بالآثار يكشف حقيقة صور مخلفات حفل الأهلي في معبد حتشبسوت- صور

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الأقصر - محمد محروس

أثارت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر بقايا تجهيزات حفل النادي الأهلي في معبد حتشبسوت جدلًا واسعًا، إذ اعتبرها البعض إساءة للموقع الأثري وسمعة السياحة المصرية، خاصة بعد مرور أكثر من 4 أيام على الحدث.

من جانبه، قال مصدر بمنطقة آثار الأقصر، فضل عدم ذكر اسمه، إنه تم الانتهاء من إزالة المخلفات وتنظيف المعبد بالكامل.

أوضح المصدر، أن تجهيزات الحفل الذي أُقيم الخميس الماضي بمناسبة وصول النسخة الأصلية لكأس العالم للأندية إلى مصر، كانت ضخمة واستغرقت عدة أسابيع، فيما استمرت أعمال الإزالة عدة أيام.

وأشار إلى أن الصور المتداولة تعود لليومين الأولين بعد الحفل، وليس لليوم أو الأمس، مؤكدًا أن المعبد أصبح نظيفًا بالكامل ويستقبل زواره بشكل طبيعي.

ولم تصدر وزارة السياحة والآثار أو النادي الأهلي تعليقًا رسميًا حتى الآن بشأن هذه الانتقادات.