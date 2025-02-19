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وكيل صحة المنوفية يوجه بتوفير المستلزمات الطبية لمستشفى السادات ووحدة كفر داود (صور)

12:31 ص الأربعاء 19 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جولة وكيل صحة المنوفية
  • عرض 6 صورة
    جولة وكيل صحة المنوفية
  • عرض 6 صورة
    جولة وكيل صحة المنوفية
  • عرض 6 صورة
    جولة وكيل صحة المنوفية
  • عرض 6 صورة
    جولة وكيل صحة المنوفية
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المنوفية - أحمد الباهي:

أجرى الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مساء الثلاثاء، زيارة مفاجئة إلى مركز السادات، تفقد خلالها الوحدة الصحية بكفر داود ومستشفى السادات المركزي، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية.

وخلال الجولة، التي رافقه فيها الدكتور محمد سلامة، مدير إدارة العلاجي بالمديرية، تفقد وكيل الصحة أقسام الاستقبال، الأشعة، العناية المركزة، الحضّانات، وقسم الفندقة الداخلي بالمستشفى، بحضور مسؤولي المستشفى والإدارة الصحية.

وأكد "عبدالله" أن هذه الزيارات تهدف إلى تقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان بتطوير وتحسين مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.

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وكيل صحة المنوفية أسامة عبدالله مستشفى السادات كفر داود
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