غرق أجزاء من كوبري كفر الدوار العائم (صور)

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البحيرة - أحمد نصرة:

تعرض كوبري كفر الدوار العائم، بمحافظة البحيرة لغرق جزئي، وذلك عقب إغلاقه أمام المارة لظهور مشكلات به، وحفاظًا على أرواح المواطنين.

وصرح محمد بطيشة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، إن الوحدة أغلقت الكوبري، أمس الاثنين أمام المواطنين بصدادات حديدية من الجانبين منعا لاستخدامه أو المرور عليه من قبل المواطنين، حرصًا على سلامتهم.

وأشار بطيشة، إلى حدوث هبوط مفاجىء بعوامات الكوبري، وأنه جرى انتشال الأجزاء الغارقة من الكوبري من المياه لافتا إلى وجود كوبري بديل على بعد 50 متر من الكوبري الغارق، لحين الاستقرار على إيجاد بديل مثل عمل معدية أو غير ذلك من البدائل المتاحة.