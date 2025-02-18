أول مقبرة ملكية مكتشفة منذ أكثر من 100 عام.. تعرف على مقبرة الملك تحتمس الثاني في الأقصر (صور)

الأقصر - محمد محروس:

أعلنت بعثة أثرية مصرية-إنجليزية مشتركة، تضم المجلس الأعلى للآثار ومؤسسة أبحاث الدولة الحديثة، عن اكتشاف مقبرة الملك تحتمس الثاني، أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة، في وادي C بجبل طيبة غرب الأقصر.

تعد هذه المقبرة أول مقبرة ملكية يُعثر عليها منذ اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون عام 1922، مما يجعلها من أبرز الاكتشافات الأثرية الحديثة.

عُثر على المقبرة خلال أعمال الحفائر في المقبرة رقم C4، على بُعد 2.4 كيلومتر من وادي الملوك. وفي البداية، اعتقد الباحثون أنها تخص زوجة أحد ملوك التحامسة، نظرًا لقربها من مقابر زوجات تحتمس الثالث والملكة حتشبسوت، لكن أدلة أثرية قاطعة أكدت أنها مقبرة الملك تحتمس الثاني، حيث ظهرت أوانٍ من الألباستر منقوش عليها اسمه وألقابه، إلى جانب اسم الملكة حتشبسوت التي أشرفت على ترتيبات دفنه.

كانت المقبرة في حالة سيئة بسبب السيول التي تعرضت لها بعد وفاة الملك، ما أدى إلى غمرها بالمياه ونقل محتوياتها الجنائزية إلى مكان آخر في العصور المصرية القديمة. رغم ذلك، عُثر على أجزاء من الملاط المزخرف بنجوم ذهبية تمثل السماء، ونقوش من كتاب "إمي دوات"، أحد أهم النصوص الدينية الخاصة بالمقابر الملكية.

يتميز تصميم المقبرة ببساطته، حيث تضم ممرًا مغطى بالجص الأبيض يؤدي إلى حجرة دفن ترتفع أرضيتها 1.4 متر عن مستوى الممر. وتشير الدلائل إلى أن الممر استُخدم لنقل جثمان الملك بعد تعرض المقبرة للسيول.

وأكدت البعثة الأثرية استمرار أعمال التنقيب والمسح في المنطقة، بحثًا عن موقع نقل محتويات المقبرة، وللكشف عن مزيد من التفاصيل حول فترة حكم تحتمس الثاني والتقاليد الجنائزية في عصره.