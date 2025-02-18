بعد العثور على متفجرات.. إزالة منزل محسوب "خُط الصعيد الجديد" في أسيوط

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أسيوط - محمود عجمي:

أنهت قوات الحماية المدنية والمفرقعات بمديرية أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، عملية استخراج أسطوانات البوتاجاز والعبوات المتفجرة من محيط منزل محمد محسوب، المعروف إعلاميًا بـ"خط الصعيد الجديد"، في قرية العفادرة بمركز ساحل سليم.

وأزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط منزل محسوب، إضافة إلى هدم التعديات والمباني المقامة على الأراضي الزراعية بالمنطقة.

وأفادت مصادر لـ"مصراوي" بأن قوات الأمن نجحت في استخراج أسطوانات بوتاجاز وعبوات متفجرة مدفونة في الأرض بمحيط المنزل وبين الزراعات، وكانت موصلة بدائرة كهربائية ومعدة للتفجير.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسيوط قد تمكنت من تصفية محمد محسوب، الهارب من أحكام بالسجن المؤبد لمدة 191 عامًا، وسبعة من أعوانه المسجلين كعناصر شديدة الخطورة، وذلك بعد اشتباكات مسلحة استمرت 48 ساعة.

وفرضت قوات الأمن سيطرتها على منزل محسوب، الملقب بـ"خُط العفادرة"، بعد تنفيذ عملية أمنية واسعة أسفرت عن تصفيته وخمسة من معاونيه. ووثقت الصور التي حصل عليها "مصراوي" اللحظات الأخيرة من العملية، حيث أظهرت براميل مشتعلة بالنيران وجدران المنازل التي اخترقتها طلقات الرصاص، في مشهد يعكس حدة المواجهات التي شهدتها القرية.

واندلعت الاشتباكات قبل يومين إثر تصاعد التوتر في القرية بسبب نزاع بين محسوب وإحدى العائلات على شراء منزل.

وكان محسوب قد استغل الفوضى التي أعقبت ثورة يناير 2011 لتأسيس عصابته، التي ضمت عناصر إجرامية، منهم "صقر.م" (17 عامًا)، و"أيمن.ر" (17 عامًا)، و"رفعت.أ" (45 عامًا)، و"كريم.م" (32 عامًا)، و"محمد.ع" (30 عامًا). ونشطت العصابة في تجارة المخدرات والأسلحة، إلى جانب بث الرعب في القرية.

وعلى مدار 12 عامًا، حول محسوب قرية العفادرة إلى بؤرة إجرامية، مستغلًا الطبيعة الجغرافية الوعرة التي صعّبت الملاحقات الأمنية. لكن تصاعد التوتر مؤخرًا دفع قوات الأمن إلى تنفيذ حملة مكثفة للقضاء على العصابة.

واستمرت المواجهات بين قوات الشرطة والمسلحين ثلاثة أيام، ما أسفر عن مقتل محسوب وأعوانه. وخلال الاشتباكات، فرضت القوات حصارًا مشددًا على القرية، فيما انقطع التيار الكهربائي عن العفادرة والقرى المجاورة بعد استهداف المسلحين لأسلاك الكهرباء. وتمكنت القوات من اقتحام المنازل التي تحصن فيها المطلوبون، ليُعلن عن مقتل محسوب وأربعة من مساعديه.

ورغم انتهاء الاشتباكات، لا تزال القوات الأمنية منتشرة في محيط القرية لضمان استتباب الأمن وملاحقة باقي المطلوبين.

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