السجن المشدد 5 سنوات لعاطل انتحل صفة طبيب بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل انتحل صفة طبيب بشري، وزاول مهنة الطب، ما تسبب في إصابة مواطن بعاهة مستديمة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

في وقت سابق، تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود، يفيد بورود بلاغات ضد شخص يمتلك مركزًا علاجيًا بقرية أبو صير، وتسبب في حدوث إصابات خطيرة لعدد من المواطنين.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية إلى محل الواقعة، وتم ضبط المتهم، ويدعى "محمود ر. ال."، وتبين أنه حاصل على الشهادة الابتدائية، وادعى أنه طبيب بشري، وحاصل على عدة شهادات في الطب البديل، وباحث في علم الأعشاب والنباتات الطبيعية والسوجوك المصري.

تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان عام المركز، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته للمحكمة المختصة.