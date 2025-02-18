محافظ ورئيس جامعة المنيا يشهدان الندوة التثقيفية لشباب الجامعات المصرية (صور)

المنيا - جمال محمد:

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الثلاثاء، فعاليات الندوة التوعوية التثقيفية الثانية لشباب الجامعات المصرية، التي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، واستضافتها جامعة المنيا. حضر الفعاليات الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، واللواء أ.ح أسامة عبد الحميد داود، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد أ.ح محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجامعات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من الطلاب.

تأتي الندوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، وتوعيتهم بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وكذلك محاربة الشائعات ومواجهة الأزمات والكوارث. وشارك في الندوة عدد من المتخصصين والخبراء لمناقشة القضايا المختلفة التي تهم المجتمع.

شاركت في الندوة جامعات حكومية مثل (المنيا، أسيوط، جنوب الوادي، الأقصر، الوادي الجديد، سوهاج، أسوان)، بالإضافة إلى جامعات خاصة مثل (دراية، سفنكس، اللوتس).

تضمنت الندوة محاضرة تثقيفية، وأغاني وطنية، وعروض موسيقية قدمها عدد من الطلبة والطالبات من الجامعات المشاركة.

وفي ختام فعاليات الندوة، تم تكريم أسر الشهداء وذوي الهمم، كما تم تبادل دروع التكريم التذكارية بين المشاركين.