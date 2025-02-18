الكيلو بـ 2 جنيه والخير كتير.. مزارعو الأقصر يحصدون الطماطم ويلجؤون للتجفيف بسبب الفائض (صور)

الأقصر - محمد محروس

"مجنونة يا أوطة" عبارة تجسد واقع سوق الطماطم هذا الموسم، حيث شهدت الأسعار انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، ما أدخل البهجة على المستهلكين لكنه شكل تحديًا للمزارعين في محافظة الأقصر، الذين لجأ كثير منهم إلى تجفيف الطماطم كحل بديل للاستفادة من الفائض.

وامتلأت حقول الأقصر هذا الموسم باللون الأحمر بعدما شهدت المحافظة موسم حصاد وفير للطماطم هذا العام، فشهدت الأسواق زيادة في المعروض ما أدى إلى انخفاض الأسعار إلى 2 جنيه للكيلو في الحقول، الأمر الذي شكّل تحديًا أمام المزارعين الذين يبحثون عن وسائل للاستفادة من الفائض وتجنب الخسائر.

لم يكن أمام الكثيرين من المزارعين سوى اللجوء للتجفيف كحل بديل لمواجهة انخفاض الأسعار، بهدف تصديره لأسواق أوروبا والخليج بأسعار مناسبة.

وتجفيف الخضروات من الأنشطة الزراعية المنتشرة في بعض مناطق الأقصر منذ عدة سنوات، إلا أن انخفاض أسعار الطماطم هذا العام شجع الكثيرين من المزارعين لسلوك نفس الطريق، بهدف تقليل الفاقد الزراعي حيث يتم تقطيع الطماطم ونشرها على مناشر مخصصة تحت أشعة الشمس لعدة أيام ثم تعبئتها وبيعها لمصانع التصنيع الغذائي أو للتصدير.

محمد حسن، مزارع في الأقصر، يقول: إن أسعار الطماطم هذا العام انخفضت بشكل كبير بسبب الفائض وإقبال كثير من المزارعين على زراعتها هذا العام بسبب ارتفاع سعرها العام الماضي.

يضيف حسن: زيادة المساحات المزروعة تزامنت مع ضعف الطلب، ما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل كبير، الأمر الذي دفع المزارعين إلى التجفيف.

بينما طالب المزارع سيد كمال من وزارة الزراعة بتوفير آليات لتسويق المحصول وتشجيع الاستثمار في صناعات تحويلية مثل التجفيف وصناعة الصلصة والمركزات، والعمل على تسهيل عمليات التصدير إلى الأسواق الخارجية.