مد فترة تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 3 أيام إضافية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مد فترة استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 لمدة ثلاثة أيام إضافية، حيث كان من المقرر انتهاء الفترة الرسمية غدًا الأربعاء، إلا أنه تقرر استمرار تلقي الطلبات أيام الخميس والأحد والاثنين المقبلين، نظرًا للإقبال الكبير من الطلاب وأولياء الأمور.

وأوضح مصطفى عبده، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن فترة التظلمات للفصل الدراسي الأول مستمرة منذ عشرة أيام، وكان من المفترض أن تنتهي رسميًا غدًا الأربعاء، إلا أن المد جاء لاستيعاب الطلبات المتأخرة وإتاحة الفرصة لجميع الراغبين في التقديم. وأكد أن استقبال الطلبات مستمر في مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي ببنها، شارع المرور.

من جانبه، أشار الدكتور إسلام عبد الفتاح، رئيس كنترول وتظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، إلى أن لجنة النظام والمراقبة ستحدد موعد الاطلاع على ورقة الإجابة، وسيتم إبلاغ الطالب وولي أمره للحضور إلى مقر اللجنة بمدرسة 25 يناير ببنها، خلف ديوان عام المحافظة. وأكد أن الاطلاع يتم بحضور الطالب وولي أمره فقط، مع ضرورة إحضار صورة البطاقة الشخصية وصورة رقم الجلوس، كما يتم تسجيل ملاحظات ولي الأمر على ورقة الإجابة في تقرير رسمي، دون السماح باستخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.

وشدد رئيس الكنترول على أن الإجراءات ميسرة لضمان راحة الطلاب وأولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن رسوم التظلم للمادة الواحدة تبلغ 35 جنيهًا، وتُرسل نتائج التظلمات إلى الإدارة التعليمية المختصة للطلاب الذين حصلوا على تعديل في درجاتهم فقط.