سفيرة المكسيك تهدي مكتبة الإسكندرية 31 كتابًا (صور)

أول مقبرة ملكية مكتشفة منذ أكثر من 100 عام.. تعرف على مقبرة الملك تحتمس

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، سفيرة المكسيك بالقاهرة ليونورا رويدا، اليوم الثلاثاء، برفقة الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة هيكتور أورتيجا، والملحق الثقافي إدواردو فراجوسو.

وقدمت السفيرة خلال الزيارة إهداءً يضم 31 كتابًا من الأعمال الببليوجرافية الصادرة عن "شبكة المكتبات بالمركز التاريخي لمدينة مكسيكو سيتي"، مشيرةً إلى أن الكتب تغطي مجالات متنوعة.

ورحب الدكتور زايد بالمبادرة، مؤكداً أنها تعزز فرص التعاون الثقافي بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات المعرفية في المكسيك.

واختتم الوفد زيارته بجولة داخل المكتبة، شملت قاعة الاطلاع الرئيسية، والمعارض والمتاحف المختلفة، من بينها معرض الإسكندرية عبر العصور، ومتحف المخطوطات، ومتحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات.