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معلم بالمعاش ينهي حياته حرقًا داخل مسكنه بسوهاج

06:55 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

معلم بالمعاش ينهي حياته حرقًا

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سوهاج - عمار عبد الواحد:

أشعل معلم بالمعاش النيران في مسكنه، ما أدى إلى مصرعه متأثرًا بإصابته بحروق متفرقة، وذلك داخل منزله بمدينة سوهاج. ونُقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج إخطارًا بوفاة "مصطفى. ع" (63 عامًا)، معلم بالمعاش، إثر إصابته بحروق نارية في أنحاء متفرقة من جسده، داخل مسكنه بشارع أبو بكر الصديق بدائرة القسم، في واقعة يُرجّح أنها انتحار.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة وأسبابها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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