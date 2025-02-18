بالصور.. حريق هائل في أرض لتجميع المخلفات الزراعية بالبحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، داخل قطعة أرض خاصة بتجميع المخلفات الزراعية ومخلفات الحدائق والأشجار، بقرية النعناعي التابعه لمركز بدر، في محافظة البحيرة.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون أمني حول موقع النيران لمنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، لحين السيطرة عليها.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة والوقوف على أسباب الحريق وملابساته.