تنفيذي بني سويف يوافق على تخصيص قطع أراضي لمشروعات خدمية

بني سويف- حمدي سليمان:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور محمد هاني محافظ الإقليم، على طلب تخصيص قطعة أرض "تبرع" بمساحة 9 قراريط لغرض إنشاء معهد ديني أزهري للفتيات بقرية الوكيلية التابعة لمجلس قروي أبسوج بمركز الفشن

كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإداري لمبنى مُقام على مساحة 270 مترا مربعاً داخل سور الوحدة المحلية لقرية دلاص بمركز ناصر، لاستغلالها وحدة إسعاف، فضلا عن إلغاء قرار سابق للمجلس التنفيذي بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بقرية بياض العرب بغرض إقامة مركز تدريب مهني وأجهزة تعويضية تابع لمديرية التضامن، وإلغاء تخصيص قطعتي أرض كانتا مخصصتين لإنشاء محطتي رفع صرف صحي بمركز سمسطا، وذلك نظرا لإقامتهم على أراض بديلة

جاء ذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات، والمصالح الحكومية.