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بسبب التدافع.. إصابة تلميذ سقط من أعلى سلم مدرسة في بني سويف

04:44 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

إسعاف

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب تلميذ بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة ناصر التعليمية شمال محافظة بني سويف، بإصابات بالغة، إثر سقوطه من أعلى سلم المدرسة، وجرى نقله إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا بإصابة التلميذ "محمد.ع.أ"، البالغ من العمر 8 أعوام، بإصابات بالغة، إثر سقوطه من أعلى سلم مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الابتدائية بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر، بسبب تدافع التلاميذ.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة التلميذ باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وكدمات متفرقة.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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بني سويف المدارس الابتدائية مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الابتدائية قرية بهبشين مركز ناصر
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