محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة العشرين لمهرجان الهجن

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

يتابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة العشرين من مهرجان سباق الهجن، والمقرر إقامته يومي 26 و27 فبراير الجاري، بعد عودته مجددًا عقب توقف دام خمس سنوات.

من المقرر أن يشهد المهرجان هذا العام مشاركة عدة دول عربية، بالإضافة إلى ممثلي القبائل العربية من مختلف محافظات مصر، ما يعزز مكانته كأحد أهم الفعاليات التراثية والرياضية في المنطقة.

أكد محافظ الإسماعيلية أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل كفريق واحد لتقديم الدعم الكامل للمهرجان، مشيرًا إلى أنه لن يتم ادخار أي جهد لضمان خروج الحدث بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة مصر والإسماعيلية على المستويين الإقليمي والعالمي.

يُقام المهرجان تحت إشراف الاتحاد المصري العام للهجن، بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، ومن خلال إدارة السياحة وبالتعاون مع مركز ومدينة فايد، ومديريات الطرق والشباب والرياضة، لضمان تنظيم الحدث بأفضل صورة ممكنة.

تقام فعاليات المهرجان هذا العام في منطقة وصلة سرابيوم - أبو سلطان على طريق 30 يونيو، حيث تعمل مديرية الطرق والنقل ومركز ومدينة فايد على تجهيز مضمار السباق وفق المواصفات الفنية المناسبة لاستقبال المنافسات.

يُذكر أن أول دورة لمهرجان الهجن بالإسماعيلية انطلقت عام 1995، واستمر حتى عام 2010 قبل أن يتوقف بعد ثورة يناير. ثم عاد مجددًا في 2014 واستمر حتى 2020، قبل أن يتوقف بسبب جائحة كورونا. واليوم، بقرار من محافظ الإسماعيلية، يعود المهرجان في دورته العشرين ليستكمل مسيرته كأحد أبرز سباقات الهجن في مصر والمنطقة العربية.