اعتماد المخططات التفصيلية لـ 6 قرى بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم الثلاثاء، المخططات التفصيلية لـ 6 قرى بمراكز مختلفة بالمحافظة.

والمخططات المعتمدة هي: المخطط التفصيلى لقريتى العوامر وكفر خليفة التابعين للوحدة المحلية لقرية معنيا بمركز ايتاى البارود، والمخطط التفصيلي لمنطقتى التأمينات والمستشفى العام بمدينة إيتاى البارود، والمخطط التفصيلي لقرية النقيدي التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب بمركز كوم حمادة وخط تنظيم شارع ملعب الشوربجى بالمدينة.

كما جرى اعتماد المخطط التفصيلي لتعديل جزء من منطقة مدخل الكوبري العلوي بمركز كفر الدوار، و المخطط التفصيلي لقرية إمرى التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى بشبراخيت، والمخطط التفصيلي لقريتي قمحة وزاوية حمور التابعين لقرية طيبة بمركز الدلنجات.

وصرحت المهندسة أميرة بطيشة، مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أنه جرى التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية و البت فيها من لجنة المخططات التفصيلية، وذلك تيسيرًا على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات.