أصابها بـ 400 غرزة.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته مختبئا في الزراعات بالغربية

الغربية - مروة شاهين

نجحت مباحث مركز شرطة المحلة الكبرى بقيادة المقدم محمد عمارة، في ضبط الزوج المتهم بالاعتداء على زوجته بالضرب وإصابتها بـ 400 غرزة بعد محاصرته وضبطه أثناء اختبائه بالزراعات بمركز المحلة الكبرى.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا بتحرير سيدة محضراً بمركز شرطة المحلة، تتهم فيه زوجها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض وإصابتها بجروح احتاجت 400 غرزة بأماكن متفرقة في جسمها، بسبب خلافات زوجيه، وفر هاربا.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.