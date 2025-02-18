شاب يُقتل برصاص شريكه.. تفاصيل جريمة العيايشا في قنا

قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه بطلقات نارية، على يد آخر كان يعمل معه بسبب خلافات مالية بينهما في قرية العيايشا، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بمقتل شاب بطلقات نارية في قرية العيايشا التابعة لدائرة المركز.

وتبين بعد الفحص مقتل ع، في الثلاثينيات من العمر بطلقات نارية على يد آخر شريكه في العمل يُدعى م، بسبب خلافات مالية بينهما وفر هاربًا في قرية العيايشا ، تم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.