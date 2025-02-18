اصطدام قطار بسيارة ملاكي في مزلقان برج العرب بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب مواطن، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام قطار بسيارة ملاكي بمزلقان السكة الحديد بمدينة برج العرب غربي الإسكندرية.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة برج العرب، يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمزلقان ليسكو.

وتبين من المعاينة اصطدام قطار بسيارة ملاكي بمزلقان ليسكو بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة برج العرب، ما أسفر عن إصابة المدعو "يوسف يحي سعيد"، 55 سنة، مقيم برج العرب، بكدمات وسحجات متفرقة.

جرى نقل المصاب بسيارة الإسعاف إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة برج العرب، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.