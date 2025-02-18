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خرجا للعمل فعادا في الأكفان.. كفر الشيخ تودع ضحيتي عقار كرداسة - صور

01:34 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
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    جنازة عاملين ضحيتي عقار كرداسة (4)
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    جنازة عاملين ضحيتي عقار كرداسة (5)
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

شيع أهالي قرية دمرو التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، جنازة عاملين ضحيتي عقار كرداسة الذي سقط وبداخله سكان نتيجة انفجار في الطابق الثاني بسبب تسرب غاز.

وكشف أهالي بقرية دمرو مسقط رأس ضحيتي عقار كرداسة محمود أحمد خطاب، وهاني سامي نجم لمصراوي عن الضحيتين كانا يعملان في مجال المعمار، ويستأجران وحدة سكنية في العقار المنهار للإقامة فيه خلال تواجدهما في القاهرة للعمل هناك بحثًا عن لقمة العيش.

وقال الأهالي إنه جرى تشييع جثمانهما صباح اليوم الثلاثاء قادمين من القاهرة وسط جنازة مهيبة تقدمها أسرتي الضحيتين ليوارى جثمانهما الثرى بمقابر أسرة كلاهما.

وسقط في الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، عقار في كرداسة بمحافظة الجيزة، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين بينهما ضحيتي مركز سيدي سالم في كفر الشيخ نتيجة انفجار في الطابق الثاني بسبب تسرب غاز.

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كفر الشيخ ضحيتي عقار كرداسة مركز سيدي سالم
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