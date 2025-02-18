بالصور- محافظ المنيا يعلن انتهاء أزمة المياه الجوفية في كوم مطاي وصرف السلخانة

المنيا- جمال محمد:

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، والتواصل المباشر معهم لإيجاد حلول عاجلة لمشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية العمل ضمن منظومة متكاملة تضمن الاستجابة السريعة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية استجابت لعدد شكاوى المواطنين بشكل سريع ويأتي في مقدمتها التعامل مع مشكلة المياه الجوفية بقرية كوم مطاي التابعة لمجلس قروي بردنوها، وتم تفقد الشوارع المتضررة، ومعاينة بيارات الصرف، وشفط المياه لمعالجة المشكلة.

وفي سمالوط، استجابت الوحدة المحلية لشكوى سكان مساكن السلخانة بحي شرق المدينة من طفح الصرف الصحي، حيث تم التعامل مع المشكلة وشفط المياه المتراكمة، وفي بني مزار، تم حل مشكلة عطل ماسورة مياه بقرية صندفا، والتعامل مع انسداد غرف الصرف الصحي بحي شرق، إلى جانب معالجة رشح المياه وطفح الصرف الصحي في منازل قرية الجرنوس، بالتنسيق مع محطة المياه والصرف الصحي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي مدينة المنيا، تم إقامة مساحة خضراء أمام مدرسة اللغات بحي شمال المدينة، استجابةً لشكاوى الأهالي لعدم السماح لإلقاء المخلفات، بهدف تحسين المظهر الحضاري وحماية صحة الطلاب والمواطنين، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ملوي برفع كفاءة وتمهيد الطرق بقرية الروضة، ضمن الجدول الزمني لأعمال تطوير الطرق.

واستجابت الوحدة المحلية لمطالب سكان عمارات أرض الروبة بإنشاء مطبات صناعية بالطريق الخارجي من شرق المحطة حتى قرية الكفور، نظرًا لتكرار الحوادث، وتم تنفيذ أربعة مطبات صناعية بداية من آخر المدرسة التجريبية حتى مدخل قرية الكفور لحماية أرواح المواطنين.